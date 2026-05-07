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  4. Nach Sonnencreme nun Regenschirm: Wetterumschwung in Bayern

Wettervorhersage Nach Sonnencreme nun Regenschirm: Wetterumschwung in Bayern

Erst Sonne, dann Gewitter: In Bayern ist es dieser Tage ungemütlich mit Schauern, Hagel und Sturmböen. Wann braucht man einen Regenschirm – und wie wird es am Wochenende?

Wettervorhersage: Nach Sonnencreme nun Regenschirm: Wetterumschwung in Bayern
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In Bayern stehen regnerische Tage mit Gewittern bevor. (Symbolbild) Foto: Alexander Wolf/onw-images/dpa

München (dpa/lby) - Nach tagelanger Trockenheit und Sonne satt ist das Wetter in Bayern gekippt: Regenwolken und Gewitter sind über Teile des Freistaats gezogen – statt Sonnencreme ist nun der Regenschirm angesagt. Doch das Wochenende macht wieder Hoffnung.

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Zwar beruhigt sich die Lage im Tagesverlauf allmählich, wie aus der Prognose des Deutschen Wetterdiensts (DWD) hervorgeht. Es bleibt aber wechselhaft mit Wolken, einzelnen Schauer, südlich der Donau vereinzelt auch mit kurzen Gewittern. Die Temperaturen gehen spürbar zurück und erreichen meist nur noch 11 bis 19 Grad. In den Alpen kann es noch einmal schneien: Die Schneefallgrenze sinkt vorübergehend auf rund 1.600 Meter.

Heiteres Wetter am Wochenende in Bayern

Gegen Freitag setzt sich zunehmend freundlicheres Wetter durch. Nach morgendlichem Nebel oder hochnebelartiger Bewölkung gibt es eine Mischung aus Sonne und lockeren Quellwolken. Es wird laut DWD-Prognose wieder wärmer mit Werten zwischen 14 und 22 Grad.

Das Wochenende zeigt sich überwiegend freundlich: Am Samstag ist es heiter bis wolkig, im Tagesverlauf können sich aber vor allem über dem Bergland einzelne Schauer oder Gewitter bilden. Die Höchstwerte liegen zwischen 18 und 25 Grad. In der Nacht zum Sonntag bleibt es meist klar oder nur gering bewölkt bei Tiefstwerten zwischen 11 und 6 Grad.