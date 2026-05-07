Zwar beruhigt sich die Lage im Tagesverlauf allmählich, wie aus der Prognose des Deutschen Wetterdiensts (DWD) hervorgeht. Es bleibt aber wechselhaft mit Wolken, einzelnen Schauer, südlich der Donau vereinzelt auch mit kurzen Gewittern. Die Temperaturen gehen spürbar zurück und erreichen meist nur noch 11 bis 19 Grad. In den Alpen kann es noch einmal schneien: Die Schneefallgrenze sinkt vorübergehend auf rund 1.600 Meter.