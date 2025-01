Wettervorhersage: Nach Sonne an Neujahr folgen Regen und Schnee in Bayern

München (dpa/lby) - Nach einem meist sonnigen Neujahrstag werden in Bayern an den nächsten Tagen Schnee und Regen erwartet. In der Nacht zu Donnerstag werde es zunächst noch klar sein, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in München. Am Donnerstag ziehe von Norden nach Süden Regen auf, möglicherweise auch Schnee. Die Höchsttemperaturen lägen zwischen zwei Grad im Frankenwald und zehn Grad im Alpenvorland.