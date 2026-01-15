Wettervorhersage: Milderes Wetter in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Zum Start in das Wochenende legt sich am Freitagmorgen zäher Nebel über den Südosten Deutschlands. Dabei wird es wieder windig. Die Temperaturen erreichen bis zu 11 Grad. Nur in Sachsen bleibt es mit Höchstwerten um 5 Grad deutlich kühler. Der Himmel zeigt sich überwiegend wolkenverhangen, Regen wird jedoch nicht erwartet. In der Nacht zu Samstag besteht erneut örtliche Glättegefahr.