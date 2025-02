Wettervorhersage: Milderes Wetter in Aussicht - aber auch Wolken

München (dpa/lby) - Zum Wochenende hin dürften die Hände beim Spaziergang nicht mehr einfrieren: Milde Temperaturen sind in Bayern im Anmarsch. In der Nacht zum Donnerstag sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) zwar strengen Frost bei Tiefstwerten von minus sechs bis minus zwölf Grad vorher. Der Tag zeigt sich dann aber wechselnd bewölkt, in Ober- und Niederbayern scheint auch länger die Sonne. Die Höchstwerte klettern auf milde elf Grad im Allgäu, in Niederbayern bleibt es mit vier Grad noch relativ frisch.