München (dpa/lby) - Auf dem Weg nach draußen können die Bayern ihren Regenschirm wieder mitnehmen - nasses Wetter ist in Sicht. Bereits für den Dienstagabend erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Franken verbreitet Regen. Der Tag ist noch sehr mild, bei Temperaturen zwischen neun und 14 Grad. In der Nacht zum Mittwoch dürfte es zeitweise leicht regnen und etwas abkühlen.