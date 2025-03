Wettervorhersage: Kühleres und wechselhaftes Wetter für Thüringen

Am frühen Morgen gibt es heute laut Vorhersage Werte knapp unter dem Gefrierpunkt sowie dichten Nebel, teils mit Sichtweiten unter 150 Metern. Die Temperaturen steigen im Laufe des Tages bis auf 14 Grad an, der Nebel hält sich jedoch vor allem im Süden Thüringens bis in den Vormittag hinein. Auch außerhalb der Nebelfelder zeigt sich die Sonne nur vereinzelt. Ab dem Nachmittag kann es außerdem örtlich regnen. In der Nacht auf Mittwoch sinken die Temperaturen auf Werte zwischen 4 und 1 Grad.