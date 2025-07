Auch zum Start in das Wochenende bleibt es unbeständig. Regen und örtliche Gewitter wechseln sich mit trockenen Abschnitten ab. Ab Samstag schaffen es die Temperaturen nur in Sachsen-Anhalt auf 20 Grad, in Thüringen und Sachsen bleiben sie darunter. Auch die neue Woche bringt laut DWD keine Wetteränderung.