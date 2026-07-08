Wettervorhersage: Kaltfront vor der Hitze

München (dpa/lby) - Eine schwache Kaltfront bringt vorübergehend kühlere Temperaturen und viele Wolken nach Bayern. Im Süden Oberbayerns könnte es laut Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts auch häufiger Schauer geben, ansonsten soll es kaum regnen. Die Höchstwerte im Norden des Freistaats liegen zwischen 21 und 27 Grad, in der Südhälfte sind ebenfalls maximal 27 Grad angesagt. Im Süden wird es wohl generell etwas ungemütlicher als in Franken, da die Meteorologen auch mitunter böigen Wind erwarten.