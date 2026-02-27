Wettervorhersage In Bayern wird an der 20-Grad-Marke gekratzt

München (dpa/lby) - Der Frühling schickt seine Vorboten nach Bayern. Für Freitag sagt der Deutsche Wetterdienst Temperaturen bis 20 Grad voraus. Nach einer nebligen Nacht und besonders in der Osthälfte dichtem Nebel auch am Vormittag soll im Tageslauf schlagartig die Sonne durchkommen, sagte die Meteorologen voraus. Am frühen Morgen könnte es dagegen in den östlichen Mittelgebirgen, entlang des Inns und in den Alpen dagegen noch leichten Frost geben.