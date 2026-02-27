 
Wettervorhersage In Bayern wird an der 20-Grad-Marke gekratzt

Nach wechselhaftem Schmuddelwetter wird es im Freistaat freundlicher und wärmer - besonders in zwei Regionen. Wo das Wetter in Bayern am Wochenende nach draußen lockt.

München (dpa/lby) - Der Frühling schickt seine Vorboten nach Bayern. Für Freitag sagt der Deutsche Wetterdienst Temperaturen bis 20 Grad voraus. Nach einer nebligen Nacht und besonders in der Osthälfte dichtem Nebel auch am Vormittag soll im Tageslauf schlagartig die Sonne durchkommen, sagte die Meteorologen voraus. Am frühen Morgen könnte es dagegen in den östlichen Mittelgebirgen, entlang des Inns und in den Alpen dagegen noch leichten Frost geben. 

Die Nacht zu Samstag soll dann sternenklar werden. Am Samstag gibt es der Vorhersage zufolge in Schwaben, Oberbayern und dem Bayerwald viel Sonnenschein, in Niederbayern hingegen bis Mittag Nebel. Nachmittags sollen die Temperaturen 13 bis 17 Grad erreichen. Der Wind kann auffrischen, am Alpenrand sogar stark bis böig werden. 