Wettervorhersage: Hitze in Bayern - bis zu 37 Grad erwartet

Am Sonntag heißt es: viel trinken, leicht essen und lockere Kleidung tragen. Es wird viel Sonne bei Höchstwerten bis zu 35 Grad in Unterfranken vorhergesagt. Auch der Montag zeigt sich weiterhin sonnig und heiß. In den Mittelgebirgen und den Alpen sind dabei vereinzelt Hitzegewitter möglich.