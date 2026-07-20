Wettervorhersage Hessen: Im Süden sonniger - im Norden kurze Schauer erwartet

Nach einem wechselhaften Wochenstart zeigt sich der Dienstag in Hessen freundlicher. Zur Wochenmitte wird es im Norden wieder ungemütlicher.
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Im Tagesverlauf muss in der Nordhälfte mit einzelnen kurzen Schauern gerechnet werden, während es im Süden heiter bis wolkig und trocken bleibt. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 20 Grad in Nordhessen und 24 Grad im Rhein-Main-Gebiet. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus nördlichen Richtungen.
In der Nacht zu Dienstag ist es demnach gering bewölkt. Die Temperaturen sinken auf zwölf bis acht Grad. Der Dienstag verläuft freundlicher. Im Norden ziehen zeitweise Wolken durch, dort sind allenfalls einzelne Schauer möglich. Im Süden scheint häufiger die Sonne. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 21 und 26 Grad.
In der Nacht zum Mittwoch ist es meist klar oder nur gering bewölkt. Die Temperaturen gehen auf 13 bis 9 Grad zurück. Am Mittwoch selbst bleibt es vor allem im Norden zeitweise regnerisch und insgesamt wechselhaft.