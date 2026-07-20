Wettervorhersage Hessen: Im Süden sonniger - im Norden kurze Schauer erwartet

Im Tagesverlauf muss in der Nordhälfte mit einzelnen kurzen Schauern gerechnet werden, während es im Süden heiter bis wolkig und trocken bleibt. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 20 Grad in Nordhessen und 24 Grad im Rhein-Main-Gebiet. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus nördlichen Richtungen.