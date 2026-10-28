Wettervorhersage: Hessen bleibt meist trocken - Süden sonniger als Norden

Auch am Freitag ist kein Regen zu erwarten. Nachdem sich Nebel und Hochnebel aufgelöst haben, wird es heiter bis wolkig, örtlich auch ganztägig trüb. Die Höchsttemperatur erreicht bei Sonnenschein zwischen 9 und 12 Grad, unter Nebel und Hochnebel in Nordhessen bis 5 Grad.