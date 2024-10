Nebel-Hochnebel-Sonne-Problematik

"In den darauffolgenden Tagen ändert sich wenig an der Nebel-Hochnebel-Sonne-Problematik", erklärt DWD-Meteorologe Markus Übel. Der Vorhersage zufolge stehen in den Donauniederungen die Chancen für Sonne nicht gut. Ansonsten gehe es von Region zu Region unterschiedlich schnell, bis sich der Nebel verzieht. Am Sonntag und Montag können demnach nördlich der Mittelgebirge zeitweise Wolken aufziehen, die auch etwas Regen bringen. Viel Niederschlag sei aber nicht zu erwarten.