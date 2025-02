In den frühen Morgenstunden ist es besonders in Ostthüringen glatt. In den Tälern liegen die Werte vereinzelt bei minus acht Grad, im restlichen Freistaat ist mit Temperaturen zwischen minus zwei und minus sieben Grad zu rechnen. Einzelne dichte Nebelfelder lösen sich laut DWD erst mit einem Temperaturanstieg zum Mittag hin auf. Deshalb sei Vorsicht auf dem Weg zur Arbeit geboten. Zunächst waren den Behörden jedoch keine größeren Unfälle in Verbindung mit den Witterungsverhältnissen bekannt.