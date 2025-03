Regen im Süden am Montag

In der neuen Woche wird es wechselhafter. Der Montag ist im Nordosten noch heiter. Von Südwesten ziehen dichte Wolken auf, und südlich von Main und Mosel regnet es etwas. Mit 11 bis maximal 18 Grad in Ostbrandenburg sind die Temperaturen der Vorhersage zufolge nicht mehr so mild wie zuvor. An der See bleibt es bei etwa 10 Grad. Nachts ziehen dichte Wolken auf, und in der Mitte regnet es etwas.