Auch am Donnerstag können die Menschen ausgiebig Sonne tanken, nur einige Schleierwolken sind zu erwarten. Die Temperaturen steigen auf bis zu 18 Grad. Am Freitag wird das unverändert sonnige Wetter lokal durch Wolken gedämpft. Es ist "frühlingshaft mild" bei Höchstwerten zwischen 16 Grad im Mittelgebirge und 22 Grad am Untermain.