Wettervorhersage: Frostige Nächte und freundliche Tage in Thüringen

Frost und Nebel mit einzelnen Auflockerungen

Zum Wochenende wechselt das Wetter weiterhin zwischen morgendlichem Nebel, Auflockerungen am Tag und nächtlichem Frost. Der Freitag startet regional neblig-trüb oder stark bewölkt. Später lockert es wieder etwas auf und es bleibt trocken. Die Temperaturen liegen zwischen zwei und fünf Grad, im Dauernebel nur um den Gefrierpunkt. In der Nacht zu Samstag sinken sie auf minus zwei bis minus sechs Grad ab. Am Samstag selbst ändert sich bei einem bis fünf Grad wenig an den Aussichten der vorigen Tage.