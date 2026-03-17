Wettervorhersage: Erst trübes Wetter in Bayern - dann kommt wieder die Sonne

München (dpa/lby) - Das Wetter in Bayern bleibt zunächst kühl und wechselhaft - doch Besserung ist in Sicht. Am Dienstag soll es laut der Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) überwiegend trüb bleiben. In Franken, Schwaben und Oberbayern ist örtlich leichter Nieselregen vorhergesagt. Gebietsweise kann es durch Nässe und niedrige Temperaturen zu Glätte auf den Straßen kommen. In den Alpen regnet es der Vorhersage zufolge, ab mittleren Lagen schneit es noch einmal. Gegen Abend soll es dann schon meist trocken sein, mancherorts soll die Sonne hervorkommen. Die Höchstwerte liegen bei sechs bis zwölf Grad.