Wettervorhersage: Erst Nebel, dann viel Sonne - aber nicht überall

Unter dem Grau soll es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) vergleichsweise kühl bleiben mit maximal 7 Grad. Weite Teile Bayerns sollen dagegen nach zum Teil zögerlicher Auflösung von Nebel und Hochnebel reichlich Sonne abbekommen. Im südlichen Alpenvorland soll es laut DWD bis zu 19 Grad warm werden. Lediglich von Nordwesten her soll es im Freistaat im Tagesverlauf ein paar Schleierwolken geben. Nachts erwartet der DWD schlechte Sicht durch Nebel.