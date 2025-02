Erfurt (dpa/th) - Glatteis und frostige Nächte führen bis zum Ende der Woche weiter zu winterlichen Verhältnissen auf den Straßen Thüringens. Dabei kann es dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge vor allem im Bergland durch überfrierenden Regen rutschig werden. In den Nächten sinken die Temperaturen teilweise bis auf minus 5 Grad ab, doch Schnee ist durch die am Tag steigenden Temperaturen nicht in Sicht, wie es weiter hieß. Dafür mischen sich Nebel und Sturm in die Aussichten.