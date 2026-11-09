Wettervorhersage: Dichte Wolken und teilweise Nebel in Ostdeutschland

Dresden/Erfurt/Magdeburg - Die Woche in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen startet mit vielen Wolken und teilweise neblig-trübem Wetter. Um Hoyerswerda und im Erzgebirge rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mit leichtem Frost.
Zum Wochenstart erwartet die Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen teils neblig-trübes Herbstwetter. In zwei Regionen rechnet der DWD am Morgen mit Frost.
Dresden/Erfurt/Magdeburg - Die Woche in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen startet mit vielen Wolken und teilweise neblig-trübem Wetter. Um Hoyerswerda und im Erzgebirge rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mit leichtem Frost.
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Im Laufe des Tages lockern die Wolken dann in der ganzen Region auf und es bleibt meist trocken. Die Temperaturen erreichen der Prognose zufolge Höchstwerte zwischen 5 und 10 Grad. Im sächsischen und thüringischen Bergland wird mit Werten zwischen 3 und 6 Grad gerechnet.
Auch am Dienstag erwartet der DWD überwiegend dichte Wolken sowie teilweise Nebel. In Thüringen und Sachsen wird das Wetter ab dem Nachmittag dann freundlicher. Die Temperaturen liegen in allen drei Bundesländern voraussichtlich zwischen 4 und 8 Grad.
Am Mittwoch wird es mancherorts nass: Die Wetterexperten rechnen zeitweise mit Regen und teils starker Bewölkung. Auf dem Fichtelberg und dem Brocken werden stürmische Böen erwartet. Die Höchstwerte liegen laut DWD zwischen 4 und 8 Grad. Im sächsischen Bergland werden demnach Werte von 2 bis 5 Grad erwartet.