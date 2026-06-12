Wettervorhersage Bald wieder 30 Grad? "Es wird von Tag zu Tag wärmer"

Offenbach - In der kommenden Woche könnte das graue und regnerische Wetter in Deutschland ein Ende haben. "Das Wetter beruhigt sich und es wird von Tag zu Tag wärmer", schreibt Meteorologe Tobias Reinartz von der Wettervorhersagezentrale des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach. "Nach aktuellem Stand sind in der zweiten Wochenhälfte sogar wieder verbreitet Höchstwerte um oder über 30 Grad zu erwarten." Es bleibe aber abzuwarten, ob sich diese Entwicklung in den nächsten Prognosen weiter verfestige.