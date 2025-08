Am Dienstag soll der Regen von Franken nach Süden ziehen. Sonne gibt es vormittags im Süden und nachmittags in Franken. Die Temperaturen erreichen 20 bis 26 Grad, wie der DWD mitteilte. Am wärmsten soll es in und um München werden. Auch Sonnenschutz wird wieder wichtig. Laut DWD liegt der UV-Index über Bayern im mittleren bis hohen Bereich. Lediglich in Teilen Mittelfrankens und der Oberpfalz bleibt der Index im niedrigen Bereich.