Wetterumschwung: Kühle und neblige Tage – Sonnenschein am Wochenende möglich

Am Wochenende Sonne in Sicht

Am Wochenende können sich Ausflügler auf vereinzelte Sonnenstunden freuen. Am meisten Sonnenschein sei in höheren Lagen zu erwarten. Aber auch in Oberfranken, der Oberpfalz und Niederbayern könne es am Samstag tagsüber auflockern, bevor gegen Abend wieder Nebel aufzieht. Wo genau die besten Bedingungen für Zeit an der frischen Luft herrschen, lasse sich aber "bisher nicht sicher abschätzen", sagte der DWD-Meteorologe.