Bislang höchste Temperatur des Jahres in Unterfranken gemessen

In der Nacht zum Montag erwartet der Deutsche Wetterdienst vor allem in Ostbayern und an den Alpen teils auch abseits von Gewittern mehrstündigen Starkregen mit bis zu 60 Litern pro Quadratmeter. Der Beginn der neuen Woche zeigt sich voraussichtlich wechselnd bis stark bewölkt. Vor allem im Süden und Osten Bayerns seien noch einzelne Schauer möglich. Die Temperaturen steigen am Montag auf maximal 18 bis 25 Grad.