Verregnetes Wochenende - Gewitter vor allem im Süden Bayerns

Am Freitag sollte es nochmals heiß werden mit bis zu 33 Grad. Vom Nachmittag an seien dann Gewitter möglich - erst in den Alpen, später dann auch im Vorland. Lokal könne es Starkregen mit bis zu 25 Litern pro Quadratmeter geben. Direkt an den Alpen bestehe auch die Gefahr von Unwettern mit Starkregen bis zu 40 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit, sowie Hagel und Sturmböen um die 85 Kilometer pro Stunde.