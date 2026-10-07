Wetterumbruch: Spätsommerliches Wetter wird vom Herbst abgelöst

Am Donnerstag gehen die Temperaturen weiter zurück. Bei wechselhaftem Wetter werden nur noch 13 bis 20 Grad erreicht. Der Regen breitet sich weiter aus und kann im Osten länger anhalten und kräftiger ausfallen. Im Westen sind weiterhin einzelne Schauer und Gewitter möglich. An der Küste und im Bergland nimmt der Wind zu und die Schneefallgrenze sinkt laut DWD unter 1.500 Meter.