 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Suhl/Zella-Mehlis

  6. Einzigartig auf der Welt: Wolken-Observatorium

Wetterstation Schmücke Einzigartig auf der Welt: Wolken-Observatorium

Das neue Wahrzeichen der Schmücke hat seine Ausbauhöhe erreicht: immerhin 20 Meter. Das Wolkenobservatorium soll 2026 in Betreib gehen. Was die Geräte alles können...

Wetterstation Schmücke: Einzigartig auf der Welt: Wolken-Observatorium
1
Beim Aufbau des neuen Turms an der Wetterstation Schmücke. Foto: Tilo Arnhold

Mit der Montage von drei Containern hat der neue Turm auf der Schmücke jetzt seine Endhöhe von rund 20 Metern erreicht. Spezialisten aus Zella-Mehlis hoben die Container Mitte November per Kran von oben in den Gitterturm. In den kommenden Wochen wird die achat- und telegraue Stahlkonstruktion noch mit Eisfallnetzen und Vogelschutz versehen. Der Innenausbau und die Montage der Messtechnik in und auf den Containern folgt über den Winter, damit die Anlage voraussichtlich 2026 in Betrieb gehen kann. Das berichtet Tilo Arnhold, Sprecher des Leibniz-Instituts für Troposphärenforschung (Tropos).

Nach der Werbung weiterlesen

So hoch wie die Wetterwarte

„Der Turm bildet den Kern des neuen Wolken-Observatoriums, das das Leibniz-Institut für Troposphärenforschung gerade neben der Wetterstation des Deutschen Wetterdienstes (DWD) und der Luft-Messstation Schmücke des Umweltbundesamtes (UBA) bauen lässt. Er ist etwa so hoch wie das Haus der Wetterwarte auf der Schmücke. Der neue Turm hat eine Grundfläche von 6,5 mal 5,5 Metern und wird künftig detailliert Daten zu den Wolken auf dem Kamm des Thüringer Waldes liefern. Dazu werden mit Spezialgeräten Wolkenpartikel und Wolkenwasser in rund 20 Metern Höhe in Echtzeit analysiert. Um die aufwendige Elektronik zu beherbergen, wurden diese drei klimatisierten Container installiert. Sie sind das Kernstück der Anlage und werden Daten vom Kamm des Thüringer Waldes liefern, die mit zwei Talstationen in Goldlauter und Gehlberg unterhalb der Schmücke verglichen werden“, so Arnhold weiter. Die Station in Gehlberg sei bereits in Betrieb. Die Station in Goldlauter werde Anfang 2026 montiert werden, wenn die Straßenbauarbeiten dort abgeschlossen sind und der Transport der Container über die einzige Zufahrtsstraße wieder möglich ist.

Weltweit einzigartig

Das Schmücke-Wolken-Observatorium (SCO) wird weltweit das einzige Observatorium sein, dass die Veränderungen in Wolken und den Einfluss des Waldes anhand von drei Stationen (Goldlauter-Schmücke-Gehlberg) untersucht, hebt der Fachmann die Besonderheit heraus. Dazu nutzten die Forschenden die Topografie des Thüringer Waldes, über dem sich relativ häufig Wolken bildeten, wenn der Wind aus Südwesten über den Kamm wehe. Der Gipfel der Schmücke (937 Meter üNN), der an rund 200 Tagen pro Jahr in bodenaufliegenden Wolken stecke, böte deshalb ideale Bedingungen für stationäre Wolken-Messungen.

Unsere Empfehlung für Sie

Gehlberg: Wolkenforscher ziehen in die Baucontainer ein

16.08.2025 06:30 Gehlberg Wolkenforscher ziehen in die Baucontainer ein

Was sich in und unter den Wolken tut, die zwischen Goldlauter-Heidersbach und Gehlberg hängen, untersucht ein Team des Leibniz-Instituts für Troposphärenforschung.

„Das Observatorium ist Teil der europäischen Forschungsinfrastruktur Actris zur Analyse der kurzlebigen Klimatreiber Aerosolen, Wolken und Spurengase. Damit sollen die physikalischen und chemischen Wechselwirkungen zwischen Partikeln und Wolken langfristig und kontinuierlich untersucht werden, um Langzeittrends zu Luftqualität und Klimawandel beobachten zu können“, so Tilo Arnhold abschließend. Es wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMFTR) im Rahmen der Strategie „Forschung für Nachhaltigkeit” gefördert.

www.tropos.de/forschung/grossprojekte-infrastruktur-technologie/koordinierte-beobachtungen-und-netzwerke/sco