Mit der Montage von drei Containern hat der neue Turm auf der Schmücke jetzt seine Endhöhe von rund 20 Metern erreicht. Spezialisten aus Zella-Mehlis hoben die Container Mitte November per Kran von oben in den Gitterturm. In den kommenden Wochen wird die achat- und telegraue Stahlkonstruktion noch mit Eisfallnetzen und Vogelschutz versehen. Der Innenausbau und die Montage der Messtechnik in und auf den Containern folgt über den Winter, damit die Anlage voraussichtlich 2026 in Betrieb gehen kann. Das berichtet Tilo Arnhold, Sprecher des Leibniz-Instituts für Troposphärenforschung (Tropos).