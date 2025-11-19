So hoch wie die Wetterwarte

„Der Turm bildet den Kern des neuen Wolken-Observatoriums, das das Leibniz-Institut für Troposphärenforschung gerade neben der Wetterstation des Deutschen Wetterdienstes (DWD) und der Luft-Messstation Schmücke des Umweltbundesamtes (UBA) bauen lässt. Er ist etwa so hoch wie das Haus der Wetterwarte auf der Schmücke. Der neue Turm hat eine Grundfläche von 6,5 mal 5,5 Metern und wird künftig detailliert Daten zu den Wolken auf dem Kamm des Thüringer Waldes liefern. Dazu werden mit Spezialgeräten Wolkenpartikel und Wolkenwasser in rund 20 Metern Höhe in Echtzeit analysiert. Um die aufwendige Elektronik zu beherbergen, wurden diese drei klimatisierten Container installiert. Sie sind das Kernstück der Anlage und werden Daten vom Kamm des Thüringer Waldes liefern, die mit zwei Talstationen in Goldlauter und Gehlberg unterhalb der Schmücke verglichen werden“, so Arnhold weiter. Die Station in Gehlberg sei bereits in Betrieb. Die Station in Goldlauter werde Anfang 2026 montiert werden, wenn die Straßenbauarbeiten dort abgeschlossen sind und der Transport der Container über die einzige Zufahrtsstraße wieder möglich ist.