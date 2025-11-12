Wetterspektakel: Polarlichter über Bayern - Sonnensturm färbt Nachthimmel

München (dpa/lby) - Es braucht einen möglichst wolkenfreien Himmel, einen kräftigen Sonnensturm und ein glückliches Händchen beim Blick in den Himmel: Frühaufsteher konnten in den Morgenstunden wunderschöne Polarlichter in Teilen Bayerns sehen. Webcams in den Alpen beispielsweise zeichneten das Spektakel zwischen 4.00 und 5.00 Uhr auf, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in München sagte. Auch in Niederbayern leuchtete der Himmel in grellen Farben.