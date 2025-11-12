 
Wetterspektakel Polarlichter über Bayern - Sonnensturm färbt Nachthimmel

Die Sonne ist recht aktiv und hat eine große Teilchenmenge Richtung Erde geschickt. Frühaufsteher in Bayern werden mit einem faszinierenden Schauspiel belohnt.

1
Polarlichter waren heuer schon mehrmals in Bayern zu sehen. Foto: -/onw-images/dpa

München (dpa/lby) - Es braucht einen möglichst wolkenfreien Himmel, einen kräftigen Sonnensturm und ein glückliches Händchen beim Blick in den Himmel: Frühaufsteher konnten in den Morgenstunden wunderschöne Polarlichter in Teilen Bayerns sehen. Webcams in den Alpen beispielsweise zeichneten das Spektakel zwischen 4.00 und 5.00 Uhr auf, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in München sagte. Auch in Niederbayern leuchtete der Himmel in grellen Farben. 

Möglich werden Polarlichter durch besonders starke Sonnenstürme, die weit ins Magnetfeld der Erde vordringen, wie der Experte erklärte. Dieses Jahr sei dies schon öfter vorgekommen. Die Massenauswürfe der Sonne sind riesige Wolken aus geladenen Teilchen.