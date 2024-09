Der letzte Sommermonat erlaubte sich nicht den Makel wie seine beiden Vorgänger, weder begann er zu kühl noch gab es einen einzigen Tag im gesamten August, an dem das Temperaturmittel unter dem klimatologisch zu erwartenden lag. Es gab nur Tage, an denen es einfach nicht ganz so warm war. Kältester oder besser gesagt kühlster Tag – in über Europa erwärmter Subpolarluft – mit einem Tagesmittel von 13,6 Grad Celsius und einem morgendlichen Minimum von 8,9 Grad der 22. August, das Maximum an diesem Tag 18,4 Grad. Wärmster Tag in Mittelmeer-Tropikluft der 13. August, Mitteltemperatur 24,2 Grad, Maximum 29,7 Grad und mit einem Minimum von 19,2 Grad wurde eine Tropennacht nur um ein paar Zehntel verfehlt. Man sieht, alles keine rekordverdächtigen Werte, aber dennoch wurde der August 2024 zweitwärmster sei 1940, bei einer Durchschnittstemperatur von 17,8 Grad beträgt die Abweichung zum Klimareferenzwert nicht unerhebliche plus 4,6 Grad. Ein Sommermonat auf einem hohen Temperaturniveau – trotz acht Kaltfrontdurchgängen!