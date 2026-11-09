Der September ist schnell erzählt, es gab nicht viel Spannendes, nur im Großen und Ganzen eine Kopie des Sommers – zu warm, zu trocken und zu sonnig, dadurch einfach ein schöner erster Herbstmonat. Indes was heißt Herbst, es fühlte sich eher an als wolle der Sommer, etwas abgeschminkt als Spätsommer, überhaupt nicht mehr weichen. Ein ständiges auf- und ab zwischen Spätsommertagen und Tagen, die vor allem in den Morgenstunden recht frisch daherkamen.