Unterm Strich hat es der erste Sommermonat sogar wieder einmal übertrieben, mit einer Durchschnittstemperatur von 15,8 Grad Celsius wurde es der fünftwärmste Juni überhaupt, die Abweichung vom klimatologischen Mittel satte 4,2 Grad! Somit traten fünf der bisher sechs wärmstem Junimonate ab 2019 auf. Dabei gab es einen eher gemäßigten Beginn, bis zum 11. Juni das Temperaturniveau etwa auf dem Level wie man es so um die Jahreszeit erwarten könnte. Und vor allem gab es anfangs ausreichend Niederschlag, zwei Drittel der gesamten Monatsmenge (welche aber insgesamt wieder einmal sehr zu wünschen übrig ließ) fiel in den ersten 8 Tagen. Am 1. Juni, zum Bergbahnlauf, näherte sich von Westen her die Kaltfront von Tief Roland. War es bis zum Start noch bedeckt und es regnete leicht – mit dem Startschuss riss die Wolkendecke auf und die Sonne brannte gnadenlos in einer schwülen Luftmasse auf den Anstieg, da waren die Wasserträger gefragt.