Dabei begann der erste Frühlingsmonat mit einem Eistag, die Temperatur stieg also nicht über die 0 Grad-Celsius-Marke, und dazu gab es am Morgen bei minus 1 Grad mäßigen, gefrierenden Sprühregen. Stellenweise bildete sich windbegünstigt eine ansehnliche Schicht Klareis, welche dann am folgenden Sonntagmorgen bei aufgehender Sonne eine funkelnde Lichtershow bot. Es war der Auftakt für einen wirklich sehr ungewöhnlichen März.