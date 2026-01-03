Mit Beginn des Dezembers startete aus meteorologischer Sicht auch der Winter. Bis auf leicht frostige Temperaturen, die anfangs tagsüber mit zeitweiliger Sonnenunterstützung durch Zwischenhoch Brisca über Osteuropa im mäßig kalten Bereich lagen, und ein paar nach dem kurzen November-Wintereinbruch übrig gebliebene Schneereste konnte von einem Winterstart jedoch keine Rede sein. Ruhig und trüb mit zähem Nebel und Hochnebel sowie etwas Regen, davon betroffen war insbesondere der 7. Dezember mit knapp zehn Litern pro Quadratmeter, gingen die letzten Tage der ersten Dezemberwoche zu Ende.