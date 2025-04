Dem neblig-trüben, mit Sprühregen einhergehenden und mäßig kalten Start (maximal zwei Grad) in den meteorologischen Frühling am 1. März folgten trockene und sonnenscheinreiche Tage, die unmittelbar unter Hochdruckeinfluss standen. Die Temperaturen, die noch bis zur Mitte der 10. Kalenderwoche (KW) im leicht frostigen Bereich zu finden waren, nahmen tagsüber zusehends Fahrt auf und kletterten in den zweistelligen Plusbereich – mit einem am 7. März erreichten Höchstwert von sehr milden 17,8 Grad Celsius.