Der Begriff „Wintereinbruch“ ist eine wirklich sehr oft und einfach falsch in die Runde geworfene Floskel. Denn wie kann etwas „hereinbrechen“ was laut Kalender eh schon auf dem Spielplan steht? Da passt es doch schon mal eher, wenn man im (noch meteorologischen) Winter mal von einem Frühlingseinbruch sprechen kann, und von einem wirklich richtig krassen und wahren. Da passt die Wortwahl treffend, und er kam wirklich mit Macht, keine Frage.