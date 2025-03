Klimatologisch gesehen ist der sogenannte Winter nun vorbei, astronomisch gesehen ist dies erst am 20. März der Fall. Ob wir bis dahin noch einmal etwas erwähnenswerten Schnee hier oben sehen werden – das steht wohl astronomisch gesehen in den Sternen und augenblicklich sieht es überhaupt nicht danach aus. Ich will gar nicht früher sagen, denn – wann fängt „früher“ an, wo alles besser war? Jedenfalls - vor nicht allzu langer Zeit hatten wir in der ersten Märzhälfte noch über einem Meter Schnee – 2005 125 Zentimeter, 2006 137 Zentimeter, 2009 105 Zentimeter und 2010 immerhin noch 86 Zentimeter. Ich würde mich gern belehren lassen, aber die Zeiten scheinen vorbei zu sein. Man ist froh, wenn es überhaupt mal weiß ist, und bis kurz vor Monatsende sah es so aus, als wenn der vergangene Februar der schneeärmste Wintermonat seit mindestens 1987 werden sollte. Am Ende ganze fünf Zentimeter Neuschnee bei einer maximalen Höhe von 3 Zentimetern, nur im Dezember 1987 waren es noch zwei Zentimeter weniger.