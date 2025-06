Der Mai begann und endete mit Sommertagen, dazwischen eine lange Durststrecke durch fehlenden Niederschlag, und die Eisheiligen präsentierten sich heuer etwas zerstreut. Im letzten Drittel dann endlich eine Umstellung der Großwetterlage, weg vom zähen Hochdruckeinfluss und hin zu mehr zyklonalem Geschehen – sprich Niederschlägen. Eine Woche länger und das in diesem Jahr wirklich satte Maigrün wäre zumindest bei den Flachwurzlern langsam in die Verfärbung hin zu gelb-bräunlichen Tönen übergegangen. Bis dahin profitierten vor allem die Bäume davon, dass der Boden in tieferen Schichten noch gut mit Feuchtigkeit gesättigt war, man sah es der entsprechenden Flora einfach nur an. Und ein Detail ist mir und vielen anderen besonders aufgefallen – so eine üppige Fliederblüte haben wir hier oben wohl schon lange nicht gesehen, da muss wirklich von der Witterung her alles für diese Spezie gepasst haben – und einige andere gleichfalls.