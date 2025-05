Letztlich nur Sonnenschein und blauer Himmel, und die Natur gibt immer mehr ihre eher angebrachte Zurückhaltung gegenüber Schnee und Eis auf. Für manchen Zeitgenossen ist allerdings schon ein rascher Temperaturwechsel „Aprilwetter“, das habe ich im letzten Monat mehrmals gehört. So wie Anfang des Monats von plus 17 Grad Celsius am 4. April auf minus 6 Grad am 6. April, bei vollem Sonnenschein, das hat, bei allem Respekt, wirklich nichts mit Aprilwetter zu tun. Einzig am 1. April gab es am Morgen hier oben kurzzeitig leichten Schneeregen, der Rest von „Aprilwetter“ erwies sich dann als klasse Aprilscherz.