Suhl/Zella-Mehlis Nach dem Unwettertief Annelie, das die sehr warme Sommerluft von Ende Juni abdrängte, setzte sich der Tiefdruckeinfluss – auf Betti folgte Caprice – in der ersten Juliwoche, die unterkühlt und wechselhaft, eher herbstlich als sommerlich verlief, fort. Es war ein erster Vorgeschmack auf den Herbst. Mit westlicher Strömung gelangte feuchte und kühle Meeresluft zu uns. Erinnerungen an den letzten zu kalten Juli des Jahres 2011 wurden wach, der am 3. Tag des Monats nur einen Tagesdurchschnitt von 9,1 Grad aufwies. Ganz so krass ging es diesmal zwar nicht zu. Dennoch kam ebenfalls am 3. Juli, dem Tiefpunkt der ersten Juliwoche, das kühle Tagesmittel nicht über 11,4 Grad hinaus.