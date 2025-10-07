Der September begann wie der August endete: wechselhaft. Zugleich war es der Auftakt in den meteorologischen Herbst. Anfangs gerieten wir in den Einflussbereich des zwischen Island und Großbritannien gelegenen Tiefs Ulrich, dem sich Tief Volkhard über den Britischen Inseln anschloss. Vorderseitig ihrer Fronten floss mit südwestlicher Strömung wolkenreiche, feuchte und mäßig warme Luft in unsere Region, was allmählich zu einem Temperaturanstieg bis auf 23 Grad Celsius am 4. September führte.