Der Januar startete winterlich mit Schnee und Frost. Verantwortlich dafür war das zunächst mit Kern über Südskandinavien liegende und in Richtung Baltikum wandernde Sturmtief Tizian, an dessen Westflanke Kaltluft polaren Ursprungs über die Nordsee unter Feuchtigkeitsaufnahme mit einer lebhaften Südwest- bis Westströmung in die Region gelangte. Die Folge waren Schneeschauer, die zu einer bis zu zehn Zentimeter hohen geschlossenen Schneedecke führten, und dauerfrostige Temperaturen von bis zu mäßig frostigen minus neun Grad am 7. Januar.