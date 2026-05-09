Wetterprognose: Warmes Wetter am Wochenende

Am Sonntag steigen die Temperaturen in den drei Bundesländern auf 20 bis 23 Grad. Laut DWD wechseln sich Sonne und Wolken ab. In Thüringen kann es demnach am Nachmittag auch zu Gewittern kommen. Die Nacht zum Montag wird mit Tiefstwerten von elf bis sechs Grad etwas milder. Die kommende Woche startet den Angaben zufolge mit vielen Wolken und Regenschauern. In Thüringen und Sachsen erreichen die Höchsttemperaturen 10 bis 15 Grad, in Sachsen sollen 13 bis 17 zu erwarten sein.