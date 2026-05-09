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Wetterprognose Warmes Wetter am Wochenende

Temperaturen bis 23 Grad laden in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zum Ausflug ein – doch mit den sommerlichen Bedingungen könnte schnell wieder Schluss sein.

Wetterprognose: Warmes Wetter am Wochenende
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Am Sonntag ist auch mit Sonne zu rechnen. (Symbolbild) Foto: Bernd Wüstneck/dpa

Leipzig (dpa/sn) - Am Wochenende zeigt sich das Wetter in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen überwiegend von seiner freundlichen Seite. Heute steigen die Temperaturen auf maximal 17 bis 20 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Es bleibe dabei überwiegend bewölkt, aber trocken. In der Nacht zum Sonntag ist bei Tiefstwerten von acht bis zwei Grad Bodenfrost in Sachsen und Sachsen-Anhalt möglich. In Thüringen sollen die Temperaturen auf sieben bis vier Grad sinken.

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Am Sonntag steigen die Temperaturen in den drei Bundesländern auf 20 bis 23 Grad. Laut DWD wechseln sich Sonne und Wolken ab. In Thüringen kann es demnach am Nachmittag auch zu Gewittern kommen. Die Nacht zum Montag wird mit Tiefstwerten von elf bis sechs Grad etwas milder. Die kommende Woche startet den Angaben zufolge mit vielen Wolken und Regenschauern. In Thüringen und Sachsen erreichen die Höchsttemperaturen 10 bis 15 Grad, in Sachsen sollen 13 bis 17 zu erwarten sein.