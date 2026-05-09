Leipzig (dpa/sn) - Am Wochenende zeigt sich das Wetter in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen überwiegend von seiner freundlichen Seite. Heute steigen die Temperaturen auf maximal 17 bis 20 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Es bleibe dabei überwiegend bewölkt, aber trocken. In der Nacht zum Sonntag ist bei Tiefstwerten von acht bis zwei Grad Bodenfrost in Sachsen und Sachsen-Anhalt möglich. In Thüringen sollen die Temperaturen auf sieben bis vier Grad sinken.
Wetterprognose Warmes Wetter am Wochenende
dpa 09.05.2026 - 09:51 Uhr