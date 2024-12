Wetterprognose: Stürmischer Jahreswechsel erwartet

Am Neujahrstag soll sich der Wind sogar noch verstärken. Von Neujahrsspaziergängen im Wald sei abzuraten. Die Stadt Erfurt schließt wegen des zu erwartenden stürmischen Wetters am Neujahrstag sämtliche Friedhöfe, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Erst am Donnerstag (2. Januar) ist dem DWD zufolge Entspannung in Aussicht. Dann soll etwas Regen aufkommen, der in den Höhenlagen in Neuschnee übergeht. Ergiebige Schneefälle seien aber nicht zu erwarten.