Wetterprognose: Nebel und wenig Sonne in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Nebel und viele Wolken bestimmen in den kommenden Tagen das Wetter in Hessen. Vor allem in den Morgenstunden kann die Sicht örtlich stark eingeschränkt sein. Im Süden gibt es dagegen zeitweise Chancen auf Sonnenschein, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.