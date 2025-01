In den nächsten Tagen bahnt sich eine etwas winterlichere Wetterphase in Thüringen an. In den Hochlagen soll es schon in der Nacht zum Donnerstag schneien. In Tieflagen falle der Niederschlag eher als Regen, aber auch als Schnee, so der Meteorologe. Zeitweise könne sich auch hier eine dünne Schneedecke bilden. In den Bergen werde leichter Dauerfrost erwartet, im Thüringer Becken sollen die Temperaturen im niedrigen Plusbereich liegen. In der Nacht zum Sonntag werde dann nochmals Schneefall bis in die tieferen Lagen erwartet.