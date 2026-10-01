Wetterprognose: Das Wetter in Hessen - Regen und Gewitter

Offenbach (dpa/lhe) - Hessen steht ein regnerischer und teils gewittriger Tag bevor. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, ist es bedeckt und von Westen her verbreitet regnerisch, örtlich fällt auch mehrstündiger Starkregen.
In Hessen wird es nass und teils gewittrig. Danach beruhigt sich das Wetter, zum Wochenende bleibt es überwiegend trocken und mild.
Offenbach (dpa/lhe) - Hessen steht ein regnerischer und teils gewittriger Tag bevor. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, ist es bedeckt und von Westen her verbreitet regnerisch, örtlich fällt auch mehrstündiger Starkregen.
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Am Nachmittag und Abend kann der Starkregen vereinzelt unwetterartige Ausmaße annehmen. Auch Gewitter sind möglich, dabei kann der Wind böig auffrischen. Die Temperaturen erreichen 20 bis maximal 23 Grad.
In der Nacht zu Freitag bleibt es zunächst regnerisch, vereinzelt sind noch Gewitter möglich. Anfangs kann es laut Wetterexperten auch noch unwetterartigen Starkregen geben. Im weiteren Verlauf zieht der Regen von Westen ab, die Wolken lockern auf. Örtlich bildet sich Nebel. Die Temperaturen sinken auf 10 bis 13 Grad.
Am Freitag bleibt es zunächst stark bewölkt und teils neblig-trüb. Im Tagesverlauf gibt es gebietsweise Auflockerungen und es bleibt überwiegend trocken. Mit 19 bis 22 Grad wird es erneut sehr mild. Am Samstag erwartet Hessen laut DWD wolkiges bis stark bewölktes, voraussichtlich aber trockenes Wetter. Die Höchstwerte liegen zwischen 18 und 23 Grad. In der Nacht zu Sonntag bleibt es trocken, örtlich kann sich Nebel bilden.