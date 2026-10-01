Wetterprognose: Das Wetter in Hessen - Regen und Gewitter

Am Freitag bleibt es zunächst stark bewölkt und teils neblig-trüb. Im Tagesverlauf gibt es gebietsweise Auflockerungen und es bleibt überwiegend trocken. Mit 19 bis 22 Grad wird es erneut sehr mild. Am Samstag erwartet Hessen laut DWD wolkiges bis stark bewölktes, voraussichtlich aber trockenes Wetter. Die Höchstwerte liegen zwischen 18 und 23 Grad. In der Nacht zu Sonntag bleibt es trocken, örtlich kann sich Nebel bilden.