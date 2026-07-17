Wetterphänomen: Wie entsteht Hagel?

Das hat damit zu tun, wie Hagel entsteht: Regentropfen werden durch Aufwinde kilometerweit nach oben gepustet. In den eiskalten Regionen der Gewitterwolke gefrieren sie. In Auf- und Abwinden werden sie immer wieder nach oben und nach unten gewirbelt. Dabei sammelt das Eiskorn weiteres Wasser auf, das an ihm festfriert. Irgendwann wird es zu schwer und fällt zu Boden.