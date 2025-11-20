Wetterphänomen: Mehrere Tornados 2025 durch Mitteldeutschland gefegt

Leipzig - In Mitteldeutschland sind nach Auswertungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in diesem Jahr mehrere Tornados aufgetreten. In Sachsen-Anhalt wurden demnach am 7. Juli zwei Tornados in Berga (Landkreis Mansfeld-Südharz) und Hohenmölsen (Burgenlandkreis) bestätigt, wie der Meteorologe Tobias Reinartz mitteilte. In Sachsen trat das Wetterphänomen ebenfalls zweimal auf - am 3. Mai in Waldkirchen/Erzgebirge und am 26. Mai in Hammerbrücke im Vogtland. Kein Tornado wurde dagegen in Thüringen registriert.