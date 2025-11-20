Wetterphänomen: Mehrere Tornados 2025 durch Mitteldeutschland gefegt

Expertengruppe prüft: Tornado oder eine Fallböe?

Beim DWD gibt es eine Expertengruppe, die zusammen mit Fachleuten anderer Organisationen gemeldete Tornadoverdachtsfälle prüft. Dabei geht es darum zu unterscheiden, ob tatsächlich ein Tornado aufgetreten ist oder doch eher eine Fallböe. Ein Tornado ist eine bis zum Boden herab reichende, stark rotierende Luftsäule am Unterrand einer Schauer- oder Gewitterzelle. Eine Fallböe ist ein kräftiger Abwind, der senkrecht - aber nicht rotierend - aus einem Gewitter nach unten schießt. Beide können Schäden verursachen.