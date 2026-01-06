 
Wetterfolgen Zugausfälle bei Agilis in Oberfranken

Technische Störungen aufgrund der Kälte schränken den Zugverkehr von Agilis vor allem in Oberfranken ein.

Technische Störungen aufgrund der Kälte schränken den Zugverkehr von Agilis vor allem in Ober- und Mittelfranken ein. (Archivbild) Foto: David-Wolfgang Ebener/dpa

Marktredwitz/Regensburg (dpa/lby) - Die frostigen Temperaturen der vergangenen Tage wirken sich auf den Zugverkehr aus. Beim Bahnanbieter Agilis gibt es nach Unternehmensangaben Zugausfälle wegen Störungen bei den Heizanlagen sowie Motordefekte bei Triebfahrzeugen. Deswegen würden auf mehreren Strecken vor allem in Oberfranken vorübergehend Busse eingesetzt. Der Schienenersatzverkehr komme insofern auch zum Schulbeginn nach den Weihnachtsferien am Mittwoch zum Einsatz.

Betroffen seien Verbindungen mit Halt in Bayreuth, Coburg, Hof, Bamberg, Marktredwitz, Forchheim, Selb sowie in Weiden in der Oberpfalz. Nähere Informationen hierzu gibt es auf der Agilis-Homepage.

In der Betriebswerkstatt in Marktredwitz werde mit Hochdruck und in Sonderschichten daran gearbeitet, die Züge wieder flottzubekommen, teilte das Unternehmen mit.