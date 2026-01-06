Wetterfolgen: Zugausfälle bei Agilis in Oberfranken

Marktredwitz/Regensburg (dpa/lby) - Die frostigen Temperaturen der vergangenen Tage wirken sich auf den Zugverkehr aus. Beim Bahnanbieter Agilis gibt es nach Unternehmensangaben Zugausfälle wegen Störungen bei den Heizanlagen sowie Motordefekte bei Triebfahrzeugen. Deswegen würden auf mehreren Strecken vor allem in Oberfranken vorübergehend Busse eingesetzt. Der Schienenersatzverkehr komme insofern auch zum Schulbeginn nach den Weihnachtsferien am Mittwoch zum Einsatz.